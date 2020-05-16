إيران.. انخفاض بأعداد الوفيات بكورونا والإصابات تسجل أكثر من 1700 حالة

2020/05/16 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، كيانوش جهانبور، السبت، انخفاض بأعدا...





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