بعد قرار عودتها في ألمانيا رغم كورونا .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

2020/05/16 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تعود عجلة الحياة فى كرة القدم فى أوروبا إلى الدوران من جديد بعد توقف قرابة شهرين، حيث يستأن...





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