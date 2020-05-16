عضو ببرلمان الإقليم يتحدث عن ’’بوادر’’ إيجابية بين بغداد وأربيل بشأن الاتفاق النفطي

2020/05/16 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

كشف عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، السبت، عن ما وصفها بالبوادر الإيجابية من بغداد، بخصوص تفعيل اتفاق الحكومة الاتحادية السابق مع الإقليم، والذي ينص على تسليم 250 ألف برميل من النفط مقابل إرسال الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين.

وقال كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "إشارات جيدة وصلتنا، من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأن موظفي كردستان هم جزء أساسي من موظفي العراق، ولا يمكن تركهم من دون رواتب، وهناك بوادر للتوصل الى اتفاق سريع".

وأضاف أن "هنالك لجنة فنية من الطرفين، تدرس التوصل إلى آلية معينة، قبل طرحها على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للموافقة عليها، وان حكومة الإقليم ستفي بجميع التزاماتها تجاه بغداد، وهي مستعدة لأية طريقة تضعها الأخيرة في مسألة تسليم النفط".

ورجح كريم، يوم الخميس الماضي (14 أيار 2020) أن يكون التوقيع على الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، بشأن تسليم رواتب الموظفين، بعد عيد الفطر المقبل.

وقال كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان، ليس لديها المزيد من الحلول سوى انتظار الاتفاق مع بغداد، والذي ربما يتم توقيعه بعد عيد الفطر والقاضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط، مقابل إرسال بغداد لرواتب الموظفين والبيشمركة كامل".

بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت، استكمال الكابينة الوزارة في الحكومة الجديدة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد عطلة العيد.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحوارات والمفاوضات ما تزال مستمرة بين رئيس

بغداد اليوم-بغداد

أظهرت وثيقة مسربة، السبت (16 أيار 2020)، أسماء 49 مرشحاً من محافظة البصرة، لشغل منصب وزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وبينت الوثيقة وجود 49 مرشحاً للوزارة التي تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحها الى محافظة

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الصحة، حسن التميمي، السبت (16 أيار 2020)، رسالة للمواطنين العراقيين بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد واتباع الإجراءات الصحية.

وذكر المكتب الإعلامي للتميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف وحضور وزير ا

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