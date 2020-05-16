إيطاليا تفتح حدودها أمام السياح الأوروبيين من 3 حزيران

2020/05/16 | 13:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – ستعيد إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من حزيران/يونيو وتلغي الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.واتخذت هذه التدابير ليل الجمعة السبت في ختام اجتماع لمجلس الوزراء دام حوالى 10 ساعات برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.وجاء في بيان حكومي أن ذلك […]

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