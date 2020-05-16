حكم بالسجن خمس سنوات على عالمة فرنسية إيرانية متخصصة بالمذهب الشيعي

2020/05/16 | 13:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة “التواطؤ للمساس بالأمن القومي”، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان وكالة فرانس برس.وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة “الدعاية ضد النظام” السياسي […]

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