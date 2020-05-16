اندلاع حريق هائل في مصفى للنفط باربيل شمال العراق

2020/05/16 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل، السبت، في احد المصافي على الطريق الرابط بين قضاء مخمور ومدينة اربيل شمال العراق....

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