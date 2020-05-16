صدمة لدورتموند قبل ديربي الرور

2020/05/16 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى نادي بوروسيا دورتموند، ضربة موجعة قبل ساعات قليلة، على انطلاق ديربي الرور، أمام شالكه.ويستضيف دورتموند، جاره شالكه، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الألماني، الذي يعود بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا.وكشف موقع “سبورت 1” عن مفاجأة تتعلق بغياب المهاجم الإنجليزي جادون سانشو،

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