وزارة الصحة تستلم وجبة أجهزة فحص وتشخيص كورونا وتوزعها على دوائرها في المحافظات

2020/05/16 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزارة الصحة اليوم السبت عدد الفحص والتشخيص المختبري لفيروس كورونا المستجد من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن حي العدل وستقوم بتسليمها لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات.وقال وزير الصحة حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في مخازن الشركة ، إن الشحنات تتضمن كتات PCR والخاصة بتشخيص المصابين بفايروس كورونا بكمية

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