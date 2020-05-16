رئيس نادي أربيل يقتحم سباق انتخابات اتحاد الكرة

2020/05/16 | 13:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر رئيس نادي أربيل الرياضي، عبد الله مجيد، اقتحام سباق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس نادي أربيل عبد الله مجيد، اكد رغبته رسمياً بالدخول الى انتخابات اتحاد الكرة”.وأوضح أن “مجيد سينافس كل من عدنان درجال واحمد راضي على منصب رئيس […]

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