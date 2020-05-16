ما حقيقة مسألة “سبات الشمس” ؟

2020/05/16 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق خبير الطقس صادق عطية في إيضاح على مسألة “سبات الشمس”.واعتبر عطية بأن “كل ماتم ذكره هو (مخاوف) وليس (تأكيدات) للعلماء، بمعنى احتمالية حدوث وليس ” جزم”، مشيرًا إلى أن “تناقص البقع الشمسية لايعني عصر جليدي ولايعني انطفاء الشمس”.وأكد أن “التاثير الاكبر لتناقص البقع الشمسية والذي حدث ايضا العام الماضي يتمثل بانخفاض درجات الحرارة دون […]

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