نائبة كردية: ليس في حساباتنا تغيير رئاسة البرلمان

2020/05/16 | 13:33 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير اليوم السبت، ان القوى الكردية ليس في حساباته...

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