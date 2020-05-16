 مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون غرب بيت لحم

2020/05/16 | 13:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قطع مستوطنون، صباح اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم في الضفة الغربية.وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن مستوطني “جفعوت” الواقعة في التجمع الاستيطاني “غوش عصيون” قطعوا 40 شجرة زيتون في منطقة وادي جمجوم، تعود للأشقاء نعيم وطه ويوسف عبد الرحمن فنون، اضافة للمواطن محمد يوسف […]

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