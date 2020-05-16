2020/05/16 | 13:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك.. اعتقال ناشط دعا لتنظيم تظاهرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتب التدريسيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك.. اعتقال ناشط دعا لتنظيم تظاهرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتب التدريسيين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك.. اعتقال ناشط دعا لتنظيم تظاهرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتب التدريسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).