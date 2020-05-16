شاهد: مستشفى ابن الخطيب يدق جرس الإنذار.. وصلنا الطاقة الاستيعابية لعدد الراقدين بكورونا

2020/05/16 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دق مدير مستشفى ابن الخطيب المخصصة لحجر المصابين بكورونا في جانب الرصافة، الدكتور سلمان الشمري، جرس الانذار، معلنًا وصول المستشفى لطاقته الاستيعابية القصوى وامتلأ بالمصابين بكورونا بعد ارتفاع الاعداد خلال الايام القليلة الماضية.وقال مصدر طبي لـ”يس عراق” إن “مُجمع الحجر الصحي (م.ابن الخطيب + م.ابن الزهر ) في الرصافة […]

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