المالية النيابية تكشف عجزاً

2020/05/16 | 13:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن نسبة عجز "غير مسبوقة" في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2020، مشيرة الى أنه يقدر بـ"69" تريليون دينار عراقي.

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء يعمل على معالجة الأزمة المالية وتخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة لسنة 2020 بعد أن أصبح يقدر بـ69 تريليون دينار".

وأضاف أن "موازنة العام الحالي ستكون تشغيلية ونصف سنوية ومختلفة عن موازنات السنوات السابقة"، مشيرا إلى أن "الموازنة التشغيلية ستركز على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".

وبين القدو، أن "نسبة العجز بالموازنة العامة سيتجاوز 75 تريليون دينار، إذا انخفضت أسعار النفط إلى ادنى مستوى في الفترة المقبلة".

ويؤكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية، عبر تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز، ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2020 ستناقش وتُقر في البرلمان بعد عيد الفطر.

وانخفضت أسعار برميل النفط منذ تفشي فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على موازنة العراق لعام 2020 وتأثر لموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.

يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.

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