وثيقة … العهد نيوز تحصل على قائمة المرشحين لتولي مهام وزارة النفط

2020/05/16 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة العهد نيوز على وثيقة تتضمن قائمة المرشحين لتولي مهام وزارة النفط.والاسماء الواردة في الوثيقة، جميعها من محافظة البصرة

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