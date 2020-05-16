 نائبة تستبعد عقد جلسات البرلمان عبر النافذة الالكترونية 

2020/05/16 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استبعدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, السبت, ان يتم عقد جلسات البرلمان وفق النافذة الالكترونية رغم اعداد مجموعة من البرامج من قبل دائرة البحوث في المجلس, مشيرة الى ان اكثر من 130 نائب طالبوا رسميا باستمرار عقد جلسات البرلمان لحاجة دعم الحكومة الحالية .وقالت جودت في تصريح لـ / […]

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