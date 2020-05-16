سوريا- مطالب بتعديل سعر شراء محصول القمح بعد وصفه بـ «المجحف» في القامشلي

2020/05/16 | 13:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مسؤولون سابقون وخبراء في الاقتصاد، الإدارة الذاتية بتعديل سعر شراء محصول القمح الذي حددته بـ225 ليرة سوريّة لهذا العام وتحديد سعر جديد يراعي الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار.ومنذ إعلان هيئة الاقتصاد والزراعة…

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