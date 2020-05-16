2020/05/16 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة تداول ناشطون على مواقع التواصل قائمة باسماء المرشحين عن محافظة البصرة، لتولي وزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي، وعددهم 49 مرشحاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطون يسربون قائمة باسماء المرشحين عن البصرة لتولي وزارة النفط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطون يسربون قائمة باسماء المرشحين عن البصرة لتولي وزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).