روسيا تبدي استعدادها للتفاوض مع “ناسا” بشأن استكشاف القمر

2020/05/16 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم السبت، أنها مستعدة للتفاوض مع وكالة الأمريكية للفضاء “ناسا” بشأن تنفيذ مشاريع مشتركة لاستكشاف القمر.وفي مقابلة حصرية لوكالة “سبوتنيك” مع نائب رئيس الوكالة الروسية للفضاء “روسكوسموس” سيرغي سافيلييف قال فيها إن “المشاريع المتعلقة باستكشاف القمر يمكن أن تصبح عاملاً جديا للتسيق بين البلدين في الأوقات الصعبة”.[…]

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