التجارة: حرق المحاصيل الزراعية مخطط لتدمير المنتج الوطني

2020/05/16 | 13:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة التجارة أن حرق المحاصيل الزراعية مخطط يهدف إلى تدمير المنتج الوطني.

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