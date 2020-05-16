2020/05/16 | 13:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة ليلة أمس الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس #كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 50 إصابة حتى الآن.وقالت وزارة الصحّة عبر صفحتها الرسميّة في «فيسبوك» إنها وثقت شفاء…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحّة السوريّة تعلن حصيلة جديدة لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحّة السوريّة تعلن حصيلة جديدة لإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).