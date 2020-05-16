كيف صارت «فظائعُ الأسَد» حافزاً قويّاً لتجنيد «الإرهابيين»؟ شهاداتٌ حيّة لعناصر «داعش»

2020/05/16 | 13:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أنْ تُذكَر الحربُ في #سوريا، حتى تُلوّح صور قَطع الرؤوس من قبل تنظيم #(داعش) واستعباد الإيزيديين والرايات السوداء، ويخشى الكثيرون حول العالم، بل ويكرهون فكرة عودة الجهاديين إلى ديارهم، خشية مواصلة أعمالهم الإجرامية الشنيعة،…

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