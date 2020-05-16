شاهد: محمد رمضان “البرنس” يؤدي مع ابنته أغنيته الجديدة عن “كورونا فايروس”

2020/05/16 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد له وهو يغنى بعض كلمات من أغنيته الجديد “كورونا فيروس” مع ابنته، أثناء قيادته لسيارته فى جولة.ونشر “رمضان” مقطع الفيديو الذى ظهر فيه وهو يقود سيارته، وابنته فى الخلف وهما يغنيان أغنيته الجديدة “كورونا فيروس”، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور […]

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