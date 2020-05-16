الانبار تتوقع تسويق 300 الف طن من محصول الحنطة

2020/05/16 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، السبت، بأن كميات تسويق محصول الحنطة لهذا الموسم سوف يتجاوز الـ 300 الف طن للمرة الاولى منذ تحرير مدن الانبار من “ داعش”.وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانبار سوف تشهد وللمرة الاولى تسويق اكثر من 300 الف طن من محصول الحنطة بعد زراعة […]

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