2020/05/16 | 14:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، السبت، ان الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر، نافيا الانباء التي تحدثت عن سيطرة “ داعش” على احدى قرى قضاء القائم واصفا اياها بانها اكذوبة .
وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية من الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي والعشائري وبقية صنوف الاجهزة الامنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم: الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، السبت، ان الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر، نافيا الانباء التي تحدثت عن سيطرة “ داعش” على احدى قرى قضاء القائم واصفا اياها بانها اكذوبة .
وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية من الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي والعشائري وبقية صنوف الاجهزة الامنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم: الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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