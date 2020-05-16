قائممقام القائم: الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر


قائممقام القائم: الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر
2020/05/16 | 14:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، السبت، ان الشريط الحدودي مع سوريا آمن ومستقر، نافيا الانباء التي تحدثت عن سيطرة “ داعش” على احدى قرى قضاء القائم واصفا اياها بانها اكذوبة .

وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية من الجيش وحرس الحدود والحشد الشعبي والعشائري وبقية صنوف الاجهزة الامنية […]

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