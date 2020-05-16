2020/05/16 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن محافظ النجف لؤي الياسري رئيس خلية الازمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، الجمعة، عدم تسجيل اصابات بالفيروس في المحافظة اليوم.وقال الياسري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن الحافظة لم تسجل اي اصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 15/5/2020″.ودعا الياسري، ابناء النجف الكرام الى “الالتزام بقرارات خلية الازمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشائر من النجف بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشائر من النجف بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).