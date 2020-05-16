نائب: استبدال رئيسي البرلمان والجمهورية بات حاجة ملحة

2020/05/16 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب صباح العكيلي، السبت، أن رئاسة الوزراء “لا تتحمل وحدها وزر التغيير”، معتبراً أن استبدال باقي الرئاسات الثلاث بعد تغيير رئاسة مجلس الوزراء، أصبح “حاجة ملحة” في ظل الأوضاع الحالية.وقال العكيلي في حديث، إن “استبدال باقي الرئاسات الثلاث وخاصة رئاسة مجلس النواب، أصبح حاجة ملحة في ظل الأوضاع الحالية”، مبيناً أننا “نتمنى أن […]

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