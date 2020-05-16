في زمن كورونا.. الحجّ في العراق عَبْر التلفاز أو على الهاتف

2020/05/16 | 14:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السابق، كان “ماهر الربيعي” يمارس طقوسه الدينية ويرفع صوته منادياً بين الجدران العالية المغطاة بالذهب في #ضريح_الإمام_علي في مدينة #النجف العراقية.ولكنه اليوم، يمد يده إلى السماء مردّداً أدعيته، بينما يمسك هاتفه باليد الأخرى…

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