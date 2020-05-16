التعليم تعلن عن 110 منحة دراسية لنيل الماجستير والدكتوراه في روسيا

2020/05/16 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن توفر 110 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام 2020-2021 في الجامعات الروسية.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الجانب الروسي منح العراق 110 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للموظفين وغير الموظفين للعام الدراسي […]

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