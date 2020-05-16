امريكا.. عدد وفيات “كورونا” وصل لنحو 88 الفاً

2020/05/16 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى مليون و442 ألفاً و924 شخصاً، بينما وصلت الوفيات إلى 87 ألفاً و493 حالة، وفقاً لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز.وجاء ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بعد تسجيل 26 ألفاً و396 حالة إصابة وألف و680 حالة وفاة جديدة.ولا تزال ولاية نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة […]

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