وزير النقل يكشف عن اهدافه بعد تسميته لقيادة الوزارة

2020/05/16 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، السبت، ان هدفه الاول رفع الحظر الأوربي والعودة بقوة في سوق الطيران الدولي والإقليمي.وذكر بيان لمكتب الشبلي تلقت “العهد نيوز”، ان نسخة منه، ان “الاخير اجرى زيارة تفقدية للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي، عقد خلالها اجتماعاً موسعاً ضم مدير عام الخطوط الجوية العراقية […]

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