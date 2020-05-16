حقوق الإنسان في البصرة تطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لعدة ملفات

2020/05/16 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة البطالة والتلوث وملوحة المياه وغيرها من الملفات بالمحافظة.

وشدد المكتب في بيان على ضرورة النظر لمحافظة البصرة استراتيجياً من خلال العمل على إعداد البرنامج الحكومي العاجل لمعالجة ملوحة المياه في شط العرب والتلوث، داعيا الى ضرورة إيجاد معالجة سريعة للتلوث الناتج عن المواقع الملوثة بالإشعاع أو استخراج النفط فضلاً عن النظر في عقود شركات التراخيص النفطية، بالإضافة إلى ضرورة وضع برنامج سريع لتشغيل المصانع المختلفة لمعالجة مشكلة البطالة والعمل على إطلاق الموازنات الخاصة بالأجراء والعقود.

وطالب البيان بإيلاء الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق راتب المعين المتفرغ خاصة من الذين أكملوا الاستمارات الخاصة.

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