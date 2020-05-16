وفاة شخص وإصابة آخرين باندلاع حريق بمستودع لخزن الوقود في أربيل

2020/05/16 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اسفر حريق كبير اندلع في احد مستودعات خزن الوقود في محافظة أربيل، عن وفاة شخص، إضافة الى تسببه بأضرار مادية.

وذكرت مصادر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة أربيل، ان حريقا اندلع صباح اليوم في مستودع لخزن المحروقات، يقع خلف محطة وقود “كوجر” على الطريق الرابط بين أربيل وقضاء مخمور، نتج عنه وفاة احد العاملين بالمحطة متأثرا بشدة الحروق التي أصيب بها، واصابة عدد آخر من العاملين، مبينا ان فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للأماكن المحيطة بالموقع، فيما أشار المصدر الى بدء التحقيقات للتعرف على أسباب اندلاع الحريق.

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