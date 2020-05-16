وثيقة.. 130 نائبا يطالبون الحلبوسي بإستئناف عقد جلسات البرلمان

2020/05/16 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب صادق السليطي ان مئة وثلاثين نائبا طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان.

وقال السليطي في بيان ان النواب المشار إليهم سلفا يطالبون بإعادة انعقاد جلسات المجلس بشكل منتظم وعودة انعقاد اجتماعات اللجان لممارسة الدور الرقابي والتشريعي وبأسرع وقت خلال الأيام المقبلة لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد.

ودعا السليطي الأمانة العامة لمجلس النواب الى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الحضور والموظفين أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، مطالبا النواب بألا يقتصر عقد الجلسات على التصويت على الكابينة وإقرار الموازنة، بل بالإسراع بإكمال جداول تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة وإكمال مصادقة قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات المبكرة.

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