وفاة وإصابة 4 اشخاص بحادث سير لموكب وزير الداخلية

2020/05/16 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين

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