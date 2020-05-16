زراعة ديالى:الحرائق التهمت اكثر من 500 دونم والدوافع متعددة

2020/05/16 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكدت دائرة زراعة ديالى، السبت، أن الحرائق التهمت اكثر من 500 دونم من حقول الحنطة والشعير داخل المحافظة.وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حرائق الحنطة التي اندلعت في مناطق عدة من ديالى خلال الايام الماضية التهمت اكثر من 500 دونم من حقول الحنطة والشعير لكن بالمقابل تم […]

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