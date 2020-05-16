مصدر امني لـ “العهد نيوز”: مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح


مصدر امني لـ “العهد نيوز”: مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح
2020/05/16 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني عن مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح اثر انقلاب سيارة من موكب الوزير اثناء زيارته لتكريت.

وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “انقلاب السيارة بسبب السرعة المفرطة”.

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