مصدر امني لـ “العهد نيوز”: مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح

2020/05/16 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني عن مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح اثر انقلاب سيارة من موكب الوزير اثناء زيارته لتكريت.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “انقلاب السيارة بسبب السرعة المفرطة”.

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