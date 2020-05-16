2020/05/16 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني عن مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح اثر انقلاب سيارة من موكب الوزير اثناء زيارته لتكريت.
وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “انقلاب السيارة بسبب السرعة المفرطة”.
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وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “انقلاب السيارة بسبب السرعة المفرطة”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ “العهد نيوز”: مصرع احد حمايات وزير الداخلية واصابة 3 اخرين بجروح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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