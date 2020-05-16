كيف ستقام فعاليات يوم القدس العالمي في ظل كورونا؟

2020/05/16 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس حسن روحاني، السبت، أن مراسم يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ستقام في طهران رمزيا وبالسيارات، فيما ستقام بصورة تجمعات ولیس مسیرات في 218 مدينة ذات الحالة البيضاء في البلاد.وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إنه “تم اتخاذ قرارين ليوم القدس، الأول للمدن ذات الحالة البيضاء […]

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