 اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر

2020/05/16 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت السلطات اليونانية، فتح 515 شاطئا أمام الزوار بسبب موجات الحرارة حيث تجاوزت 40 درجة مئوية وتشهد اليونان ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة لم يتم تسجيلها منذ 150 عاما.وأغلقت السلطات اليونانية في منتصف اذار الماضي، الشواطئ أمام الناس كجزء من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، لكن بسبب ارتفاع دجات […]

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