وفاة واصابات بحادث سير لموكب وزير الداخلية قرب تكريت وخلل فني بطائرة عودته

2020/05/16 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة واصابات بحادث سير لموكب وزير الداخلية قرب مسقط رأس صدام

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