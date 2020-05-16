الإتحاد الأوروبي يدين عمليات التنقيب التركية عن الغاز قبالة قبرص

2020/05/16 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة ب”مفاقمة” الخلافات.وكانت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد دعت تركيا مرارا، إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي.وفي وقت سابق هذا العام، جمد […]

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