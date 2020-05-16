2020/05/16 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد صندوق الاستثمار السعودي نشاطًا منقطع النظير خلال الفترة الجارية وأزمة كورونا، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي دفع السعودية لاستثمار الركود الاقتصادي وهبوط اسعار الأسهم في معظم القطاعات الكبرى، ليتم شراء اسهم تدر الكثير من الاموال وتنقذ القطاعات من الافلاس.ومؤخرت تم الاعلان عن نجاح محمد بن سلمان في التوصل لاتفاق مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي روما يحاول كسب بن سلمان.. استثمار السعودية لأزمة كورونا بشراء أسهم القطاعات العالمية “يثير” خيبة المدونين العراقيين بوضع البلاد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي روما يحاول كسب بن سلمان.. استثمار السعودية لأزمة كورونا بشراء أسهم القطاعات العالمية “يثير” خيبة المدونين العراقيين بوضع البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).