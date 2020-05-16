2020/05/16 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران مساء اليوم السبت، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الألماني يستأنف الليلة بدون جمهور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الألماني يستأنف الليلة بدون جمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).