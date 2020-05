إيران أنفقت 4.5 مليار دولار لإنشاء

2020/05/16 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجمعة مدير "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة يهودية مقرها الولايات المتحدة، أن ضريحا يهوديا مقدسا في إيران تم إشعال النيران فيه أثناء الليل.وكتب جوناثان غرينبلات، الذي يترأس المنظمة المعنية بمكافحة معادة السامية، في تغريدة أن ضريح أستر ومردخاي في مدينة همدان التاريخية تعرض للحرق، مطالبا السلطات الإيرانية بمحاسبة المتورطين في هذا العمل "المعادي للسامية" وتقديمهم للعدالة، والتعهد "بحماية الأماكن المقدسة لجميع الأقليات الدينية في إيران":

Disturbing reports from #Iran that the tomb of Esther & Mordechai, a holy Jewish site, was set afire overnight.



We hope that the the authorities bring the perpetrators of this #antisemitic act to justice & commit to protecting the holy sites of all religious minorities in Iran.— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) May 15, 2020

وأستر ومردخاي يعدان من الشخصيات التاريخية المهمة في الذاكرة اليهودية وبات موقع دفنهما معلما هاما لليهود وهواة التاريخ حول العالم، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

المبعوث الأميركي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية إيلان كار عبر في تغريدة الجمعة أيضا عن إدانته الشديدة للهجوم لافتا إلى أنه جاء بعد تهديد أطلق ضد الموقع في فبراير الماضي.

وقال الدبلوماسي الأميركي إن "النظام الإيراني هو الراعي الرئيسي في العالم لمعاداة السامية" ودعا إيران إلى "وقف التحريض وحماية المجتمع اليهودي والأقليات الأخرى" هناك:

We strongly condemn the attack on the Tomb of Esther & Mordechai in Hamedan #Iran, which follows a threat last Feb.



against the site.



Iran’s regime is the world’s chief state sponsor of #Antisemitism.



It must stop incitement and protect its #Jewish community and other minorities.— U.S.



Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism (@USEAntiSemitism) May 15, 2020

الاتحاد اليهودي الأميركي الإيراني في نيويورك وأعضاء الجالية اليهودية الإيرانية في نيويورك أيضا عبروا في بيان عن "صدمتهم وحزنهم"، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة "على هذا العمل البربري الذي يمثل إهانة لهذا الموقع المقدس واتخاذ خطوات لحماية المواقع الأخرى ذات الأهمية الدينية والتاريخية".

وجاء في بيان لمؤسسة "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى" أن "هذا العمل البغيض وغير المعقول لا يمثل فقط اعتداء صارخا على اليهود واليهودية، بل اعتداء على جميع المؤمنين، ويجب إدانته بشكل لا لبس فيه من قبل المجتمع الدولي".

الناشط غانم نسيبة عبر في تغريدة عن إدانته لـ"الأعمال البربرية التي يقوم بها نظام طهران" وطالب المجتمع الدولي "بالتحرك على الفور للتحقيق ومحاسبة النظام عن أي ضرر":

As Chair of Muslims Against Anti Semitism, I unequivocally condemn such barbaric acts by the Tehran regime.



The international community must immediately move to investigate & hold the regime responsible for any damage that may happen to the site of the Tzadikkim.



@MAAS_UK https://t.co/NKMT2QcLXF— Ghanem Nuseibeh (@gnuseibeh) May 15, 2020

وكانت منظمة معنية بحقوق الإنسان في إيران تسمى "التحالف من أجل حقوق جميع الأقليات" قد قالت في تغريدة في فبراير الماضي إن أفرادا ينتمون لميليشيا "الباسيج" الإيرانيية حاولوا اقتحام الموقع التاريخي انتقاما من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

According to covering reports, members of Iranian #Basij attempted to raid the historic site yesterday in an act of revenge against the Israelis Palestinian peace plan by President Trump.



#dealofcentury.



#EsterandMordechai pic.twitter.com/TspHom7VWM— ARAM Iran (@ARAMalliance) February 16, 2020

والمعروف أن النظام الإيراني يرفض حق إسرائيل في الوجود وينكر حدوث المحرقة. وقد وصف بنيامين نتانياهو خلال خطاب ألقاه في ذكرى المحارق النازية العام الماضي إيران بأنها "أكثر الأنظمة معاداة للسامية على وجه الأرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران أنفقت 4.5 مليار دولار لإنشاء "إنترنت خاصة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران أنفقت 4.5 مليار دولار لإنشاء "إنترنت خاصة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).