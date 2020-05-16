صور .. إخماد حريق هائل بمستودع للوقود في اربيل وهذه هي الخسائر

2020/05/16 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في اربيل سركوت كارش، يوم السبت، عن حصيلة الضحايا والخسائر للحريق الذي اندلع مستودع لخزن المحروقات بالمحافظة.

وقال كارش لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم في مستودع للوقود يقع خلف محطة للوقود على طريق مخمور في محافظة اربيل ".

واضاف كارش أن "اضرار الحادث بلغت احتراق اربعة خزانات وسيارتي حمل ووفاة شاب بعمر 23 سنة".

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الحادث حيث تظهر الصور ادناه حجم الحريق ومسارعة فرق الدفاع المدني الى اخماده

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