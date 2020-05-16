التعليم العراقية تعلن منحا دراسية لنيل الماجستير والدكتوراه في روسيا

2020/05/16 | 14:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت عن توفر 110 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للعام 2020-2021 في الجامعات الروسية.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر، في بيان اليوم إن الجانب الروسي منح العراق 110 منحة دراسية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه للموظفين وغير الموظفين للعام الدراسي 2021/2020 وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بنظام الزمالات الدراسية.

واوضح أن آخر موعد للتقديم سيكون في تاريخ 2020/5/31 منوها الى ان التقديم سيكون عبر الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

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