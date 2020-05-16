تحذيرات من تمرد رياضي على قيود فيروس كورونا

2020/05/16 | 14:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، من أن المسؤولين الرياضيين قد يتمردون على القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، من جراء معاناتهم من وقف الأحداث الكبرى.وعكس البريطاني كو في تصريحاته إحباط العديد من المسؤولين الرياضيين، باعتباره أنه من الأهمية بمكان إعادة تشغيل دورة الأحداث الكبرى في العالم بالرغم من […]

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