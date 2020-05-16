المحلاوي ينفي عبر”العهد نيوز” سيطرة ارهابي داعش على أي قرية من قرى قضاء القائم

2020/05/16 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار نفى قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي اليوم ، السبت، الانبار التي تحدثت على سيطرة عناصر من مجرمي داعش على احدى قرى القضاء واصفا هذه الانباء بانها عارية عن الصحة.وقال المحلاوي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” الانباء التي تحدثت عن سيطرة مجموعة من ارهابي داعش على احدى قرى […]

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