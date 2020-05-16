البرلمان يؤيد مقترح الكاظمي بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة

2020/05/16 | 14:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علقت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم السبت، على قرار مجلس الوزراء الجديد برئاسة مصطفى الكاظمي القاضي بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية في الدولة العراقية.

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